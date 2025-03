BaekHyun collabore avec UMI pour son nouveau titre « Do What You Do »

BaekHyun, l’une des voix les plus incontournables de la K-pop, revient avec une collaboration qui fait sensation : il s’allie à l’auteure-compositrice-interprète américaine UMI pour un titre R&B chargé d’émotion. « Do What You Do », sorti le 3 mars, explore les émotions complexes post-rupture, entre regrets et nostalgie.





Ce single, son premier duo en quatre ans, se distingue par une ambiance chaleureuse aux sonorités analogiques. Les voix de Baek Hyun et UMI s’entrelacent avec délicatesse, capturant toutes les nuances des émotions post-rupture. Leur interprétation subtile insuffle à la chanson une profondeur singulière, sublimée par une production soignée.





Derrière cette chanson, nous retrouvons UMI à l’écriture et EL CAPITXN à la production. Ce dernier, connu pour son travail avec BTS et IU, apporte sa touche caractéristique pour affiner l’identité musicale du morceau.





Avec ce nouveau titre, BaekHyun poursuit son ascension en solo. L’année dernière, il a confirmé son immense popularité avec son mini-album « Hello, World » qui lui a permis d’atteindre le statut de triple million-seller. Cette nouveauté marque donc le début d’une période prometteuse pour la star, qui continue d’élargir son influence sur le marché musical mondial.