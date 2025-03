Young Posse fait son entrée dans le HOT100 de Melon avec « COLD »

Young Posse ne suit décidément pas les chemins tracés par les autres girls bands de K-pop. Avec une identité marquée par le hip-hop et une volonté d’aller à contre-courant des tendances dominantes, le girls-band s’est rapidement imposé comme un groupe distinct. Cette originalité commence aujourd’hui à se traduire en succès, attirant un public de plus en plus large.





Le 2 mars, Young Posse a dévoilé son album spécial et son titre phare « COLD » en collaboration avec 10CM, une figure emblématique de la scène indie sud-coréenne. Peu après sa sortie, la chanson a fait son entrée dans le HOT100 de Melon et s’est également hissée dans le classement de Genie Music, marquant ainsi un démarrage prometteur. C’est la première fois que le groupe intègre le HOT100 de Melon où il continue de se maintenir parmi les meilleures places.





Si « COLD » rencontre un tel succès, c’est en grande partie grâce à son atmosphère unique. La chanson illustre les écarts de température, à la fois physiques et émotionnels, qui troublent le cœur. Cette tonalité se renforce grâce à une ligne de guitare mélancolique et un beat boom bap classique.





Au-delà de son identité sonore unique, le groupe captive également par son approche artistique audacieuse. Sa capacité à concilier attrait grand public et identité musicale séduit particulièrement, d’autant plus que son univers sonore se révèle d’une richesse étonnante pour un groupe aussi jeune.