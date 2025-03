Ken de VIXX annonce son fancon en avril

Ken, membre du groupe VIXX, invite ses fans à un moment hors du temps. En effet, le 6 avril prochain, il présentera son fancon sous le titre « 2025 Ken Fan Concert 199RE: Jaehwan’s Life Story » au Samsung Hall de l’université Ewha, à Séoul.





Ce concert sera bien plus qu’une simple performance musicale. Le public découvrira une ambiance rétro, imprégnée de la nostalgie des années 90 et de l’esprit des années 2000. De son enfance à son évolution en tant que vocaliste reconnu, Ken invite ses fans à revivre les différentes étapes de son parcours artistique.





Cette rencontre revêt une importance particulière, puisqu’elle coïncide avec son anniversaire. Sur scène, il va donc partager des souvenirs marquants et des instants de complicité avec ses fans. Entre performances soigneusement préparées et moments d’échange avec les spectateurs, l’événement sera l’occasion de redécouvrir l’univers artistique de Ken et sa voix profondément expressive.