Oh My Girl célèbre ses 10 ans avec son prochain concert « Milky Way »

Dix ans de carrière, c’est un cap important, surtout dans l’univers en perpétuelle évolution de la K-pop. Oh My Girl, groupe emblématique au style féerique et singulier, s’apprête à célébrer son 10e anniversaire de façon inoubliable.





Le 26 février, le groupe a dévoilé l’affiche officielle de son concert exclusif sous le titre « 2025 OH MY GIRL CONCERT Milky Way », une annonce qui a immédiatement ravi les fans. L’image montre les silhouettes des membres se tenant par la main sous un ciel étoilé, reflétant l’ambiance intime et poétique qui leur est propre. De plus, le nom de leur fandom, Miracle, apparaît sur l’affiche, soulignant l’importance de ce moment de partage entre le groupe et ses fans.





Par ailleurs, ce concert offrira une immersion dans la riche histoire musicale d’Oh My Girl, retraçant leur parcours à travers une setlist soigneusement élaborée et des performances captivantes. Les spectacles se tiendront les 19 et 20 avril à l’Olympic Hall du parc olympique de Séoul, offrant aux fans deux soirées exceptionnelles pour célébrer cette décennie de musique et d’émotions.