Yeji d’ITZY se lance en solo avec « AIR »

Voici une nouvelle qui va ravir les fans de K-pop, et plus particulièrement les MIDZYs ! Le 10 mars, Yeji, la leader charismatique du girls-band ITZY, a officiellement fait ses débuts en solo avec son tout premier mini-album baptisé « AIR ».





Quand un membre de groupe se lance en solo, c’est l’occasion idéale d’exprimer pleinement sa propre identité musicale et scénique. Dans ITZY, la chanteuse a toujours brillé par son énergie débordante et ses chorégraphies millimétrées, mais cette fois, c’est avec sa propre couleur artistique qu’elle s’impose.





Avec « AIR », la star ambitionne de dévoiler une nouvelle facette d’elle-même, portée par une identité musicale affirmée. En particulier, le titre phare éponyme, un morceau de synth-pop captivant, met en avant son style rythmique distinct et sa voix singulière. L’artiste polyvalente a d’ailleurs participé à l’écriture des paroles, prouvant ainsi son implication. Pour perfectionner cette production, J.Y. Park a pris en charge la supervision, accompagné de créateurs de succès tels que Danke, Collapsedone, Noday et Ryan Jhun.





Mais Yeji ne s’arrête pas là dans son exploration musicale. L’album propose quatre titres au total dont « Invasion », « Can’t Slow Me, No » et « 258 », qui viennent compléter ce projet ambitieux et révéler ses différents charmes. Un pari réussi pour cette chanteuse qui, plus que jamais, prouve qu’elle est une véritable « reine de performance » de la scène K-pop !