Shin Su Hyun de U-KISS entame sa carrière solo avec son premier single « i am »

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Shin Su Hyun, le leader du légendaire boys-band de la deuxième génération de K-pop, U-KISS. Après 16 ans de carrière en groupe, il entame enfin son propre chemin en solo. En effet, il vient de dévoiler son tout premier single album intitulé « i am », annonçant ainsi le début officiel de son aventure en tant qu’artiste indépendant.





Révélé au public en 2008 avec U-KISS, Shin Su Hyun s’est fait connaître grâce à des titres emblématiques comme « I’m Not Easy » et « Bingeul Bingeul », qui ont propulsé le groupe sur la scène K-pop. Mais au fil des années, alors que les membres prenaient des chemins différents, le chanteur a dû affronter des moments de doute et de solitude. Pourtant, au lieu de se laisser submerger, il a puisé en lui la force de continuer et de se réinventer.





Son premier single « i am » reflète justement cette introspection et cette renaissance artistique. La chanson principale « Ridiculous Love » mêle une instrumentation riche en sons de bande et des paroles exprimant la complexité des sentiments amoureux. Avec sa voix puissante et sensuelle, Shin Su Hyun insuffle une intensité particulière à ce morceau.





Ce projet prend une dimension encore plus personnelle, puisqu’il est sorti le 11 mars, jour de l’anniversaire de l’artiste. Ce choix symbolique souligne l’importance qu’il accorde à cet album, qui constitue une étape essentielle dans son évolution musicale. En plus, pour promouvoir ce lancement, le vocaliste rencontrera ses fans avec un concert solo à Séoul le 15 mars, suivi de deux dates au Japon les 11 et 12 avril.