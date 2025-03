LUCY confirme son retour en avril et dévoilera le titre pré-sorti le 27 mars

Le groupe de rock sud-coréen LUCY s’apprête à faire son grand retour en avril !





En effet, son agence Mystic Entertainment a annoncé : « LUCY sortira son sixième mini-album le mois prochain et, en amont de cette sortie, le single pré-sorti sera dévoilé le 27 mars. Le groupe revient avec son style unique, capable de toucher en plein cœur toute une génération. »





Cette nouveauté arrive environ sept mois après « FROM. », le cinquième mini-album du groupe, paru en août dernier. Avec cet opus, LUCY avait battu son propre record de ventes en première semaine, poursuivant ainsi une ascension constante à chaque comeback. En parallèle, le boys-band a su renforcer son influence à l’échelle internationale en parcourant l’Asie et l’Amérique du Nord lors de sa première tournée mondiale, « LUCY 1st WORLD TOUR : written by FLOWER ».





Sur la scène nationale, le quintette s’est également imposé comme une valeur sûre des festivals, enchaînant les performances en tête d’affiche. Le 18 avril prochain, il retrouvera son public taïwanais avec un concert en solo intitulé « 2025 LUCY CONCERT CHECK IN : TAIPEI », une occasion de partager son énergie avec ses fans internationaux.





Alors que sa notoriété ne cesse de croître, l’attente autour de son prochain single prévu le 27 mars et de son sixième mini-album est à son comble. Ce nouveau projet s’annonce une fois de plus audacieux et prometteur, prêt à séduire un public toujours plus large.