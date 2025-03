Ten de NCT annonce son premier concert solo à Séoul en avril

Ten, membre thaïlandais du boys-band NCT, donnera son tout premier concert en solo à Séoul en avril.





Intitulé « 2025 TEN CONCERT 1001 Movement : STUNNER in Seoul », l’événement se tiendra les 12 et 13 avril au Blue Square SOL Travel Hall, situé dans le quartier de Yongsan à Séoul. Ce premier spectacle individuel suscite déjà une forte attente de la part de ses fans, impatients de découvrir l’univers scénique unique de l’artiste.





Reconnu pour son style raffiné et ses performances saisissantes, Ten s’est imposé comme un véritable interprète artistique sur la scène K-pop. Avant ce concert, il s’apprête à surprendre ses fans avec son deuxième mini-album, « STUNNER », attendu le 24 mars, offrant ainsi une immersion encore plus intense dans son univers musical. Lors de ces deux soirées, il proposera donc un spectacle riche en couleurs, mettant en lumière sa singularité et son talent d’interprète.





Après Séoul, Ten poursuivra sa tournée dans plusieurs grandes villes d’Asie, donnant ainsi à son public international l’occasion découvrir toute l’étendue de son art sur scène. Son retour en solo s’annonce comme un moment phare de sa carrière, illustrant parfaitement son évolution en tant qu’artiste accompli.