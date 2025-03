SEVENTEEN : son concert s’invite sur grand écran le 2 avril

Le phénomène SEVENTEEN arrive au cinéma avec « SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMA », une immersion spectaculaire dans sa tournée mondiale ! Ce film de concert, qui retrace le lancement du « RIGHT HERE Tour » lors du concert au stade de Goyang, sortira exclusivement dans les salles de CGV et à l’international le 2 avril.





Ce long-métrage musical va plonger les spectateurs au cœur d’une tournée d’envergure : 30 spectacles à travers 14 villes d’Asie, d’Amérique du Nord et du Japon, avec un total de 1,03 million de spectateurs, en ligne et en présentiel confondus. À travers des images saisissantes, le film restitue l’énergie et la ferveur du show, offrant aux fans l’opportunité de revivre cet événement inoubliable.





Façonné par SEVENTEEN et dédié aux Carats, ce film ne se contente pas de capturer la puissance scénique du boys-band. Il dévoile également des moments exclusifs : un spectacle illuminé par un show de drones, ainsi que des moments rares capturés derrière le rideau, loin de l’intensité de la scène. Il promet donc une expérience immersive et riche en émotions, d’autant plus que, pour la première fois dans un film de concert du groupe, l’intégralité de la setlist sera présentée, permettant ainsi de revivre chaque performance sans exception.