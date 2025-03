Après plus d’un an à explorer les tendances et les modes qui façonnent la Corée d’aujourd’hui, Suivez la k-way s’apprête à tirer sa révérence.



Mais avant de refermer cette belle aventure, Xavier Liaudet et Yun Yennie vous proposent une rétrospective pas comme les autres pour les deux derniers numéros : un condensé des moments les plus drôles de l’émission ! Entre fous rires, anecdotes insolites et lapsus mémorables, cette émission spéciale promet une dose de bonne humeur pour accompagner l’arrivée du printemps.



Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce grand final en éclats de rire !