STAYC fait son retour avec son nouvel opus « S »

Le girls-band phénomène STAYC fait un retour remarqué en dévoilant sa nouvelle facette ! Le 18 mars, le groupe a publié son deuxième single, baptisé « S », un opus qui marque sa première sortie depuis le single « ...l (dot dot dot) », révélé en octobre dernier. Avec cet album, les filles ambitionnent d’explorer de nouveaux horizons musicaux, mettant en avant une approche plus affirmée et une esthétique renouvelée.





Le titre phare « BEBE » illustre parfaitement cette évolution. À travers ce morceau, les membres expriment leur volonté de se libérer des attentes extérieures et de révéler leur vrai visage. Portée par un rythme funky et dansant, avec une montée en intensité saisissante, cette chanson met en avant une énergie inédite et un style plus assumé.





Cette transformation s’accompagne d’une performance parfaitement maîtrisée. Le chorégraphe Kinky, réputé pour son sens du mouvement et de la mise en scène, a contribué à l’élaboration de la chorégraphie de ce titre phare. Prolongeant cette approche visuelle, le clip vidéo, réalisé par Johnny Bros, apporte quant à lui une dimension cinématographique qui renforce l’impact artistique de cette nouvelle ère pour STAYC.





En plus de « BEBE », l’album propose aussi deux autres titres captivants. « DIAMOND » met en lumière la confiance en soi et un destin brillant, tel un diamant, tandis que « PIPE DOWN » délivre des paroles pleines de malice, décrivant avec humour le fait de mettre en sourdine une personne trop bruyante.