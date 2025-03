Yuqi de (G)I-DLE sort son nouveau titre en solo « Radio (Dum-Dum) »

Alors que diverses stars de K-pop telles que Jennie, Seulgi et Yeji ont brillamment réussi leur transition en solo, c’est au tour de Yuqi, membre chinoise du girls-band (G)I-DLE, de marquer l’industrie musicale avec sa nouvelle chanson « Radio (Dum-Dum) ».





Ce morceau inédit de style boom-bap mid-tempo, écrit et composé par l’artiste elle-même, exprime ses sentiments envers un amour passé. De plus, l’alchimie entre une guitare acoustique rythmée et une ligne de basse percutante, sublimée par sa voix grave et une mélodie moderne, crée une atmosphère subtile entre hip-hop et R&B.





Dévoilée en exclusivité lors de la dernière tournée mondiale de (G)I-DLE, cette chanson avait immédiatement captivé les fans du groupe, attisant leur impatience bien avant sa sortie officielle. Il a également été intégré dans des campagnes publicitaires, ne faisant que renforcer l’attente autour de ce single tant attendu.





Dès sa sortie, « Radio (Dum-Dum) » a rencontré un succès immédiat. En Chine, le titre s’est hissé en tête du classement quotidien et hebdomadaire sur QQ Music, la plus grande plateforme musicale du pays. En Corée du Sud, il a également su capter l’attention du public, se positionnant dans le classement HOT100 de Melon.