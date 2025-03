Daesung de BIGBANG revient avec son album en solo

Parler de BIGBANG, c’est évoquer une légende de la K-pop. Peu de groupes ont marqué l’industrie musicale avec autant d’impact, influençant des générations entières d’artistes et de fans à travers le monde. Aujourd’hui, l’un des piliers du groupe s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son parcours en solo !





Après un an d’attente, Daesung, membre emblématique de BIGBANG, fait son retour tant attendu avec son tout nouvel opus. En effet, son agence RND Company a récemment officialisé la sortie de son premier mini-album intitulé « D’s WAVE », prévue pour le 8 avril.





Et afin de faire monter la tension, le 17 mars, le vocaliste a dévoilé une image teaser intrigante sur ses réseaux sociaux. Entouré de multiples micros et vêtu d’une tenue entièrement noire, il capte instantanément l’attention par son charisme. Ce simple aperçu intensifie l’attente autour de son retour et laisse présager un album à la hauteur de son talent.





Par ailleurs, Daesung s’est imposé comme une figure incontournable du divertissement, multipliant les succès dans divers domaines. Avec sa chaîne YouTube « Zip Daesung », il a une fois de plus prouvé son talent de showman polyvalent. En moins d’un an, sa chaîne a franchi le cap du 1,13 million d’abonnés, témoignant de sa popularité grandissante au-delà de la musique.





Ce 8 avril, Daesung reprend enfin son micro, renouant avec son premier amour : la musique. Plus qu’un simple retour, c’est un moment clé que ses fans attendent avec excitation.