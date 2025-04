ATEEZ : début de sa nouvelle tournée mondiale en juillet à Incheon

ⓒ KQ Entertainment

ATEEZ va partir à nouveau en tournée mondiale. Son agence KQ Entertainment a annoncé mardi cette nouvelle, indiquant que « IN YOUR FANTASY » débutera les 5 et 6 juillet à l’Inspire Arena située à Incheon.





Après son premier concert en Corée du Sud, le boys band composé de huit membres s’envolera ensuite aux Etats-Unis pour plusieurs dates, notamment le 10 juillet à Atlanta, le 13 à New York, le 26 à Chicago ou encore le 8 août à Los Angeles. A noter qu’ATEEZ performera dans quatre villes américaines la première fois : Baltimore, Nashville, Orlando et San José. Un passage à Mexico City au Mexique est également prévu pour le 23 août.





Pour terminer, le groupe masculin rencontrera ses fans japonais. Il se produira à Saitama du 13 au 15 septembre, à Nagoya les 20 et 21 et enfin à Kobe les 22 et 23 septembre.