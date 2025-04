K-série : l’exportation en Europe atteindrait 36,5 milliards de wons

ⓒ KOREA CREATIVE CONTENT AGENCY

Les sociétés de production de radiodiffusion sud-coréennes sont revenues probablement satisfaites du « Series Mania 2025 », tenu à Lille en France, du 21 au 28 mars.





Le ministère sud-coréen de la Culture et l’Agence coréenne du contenu créatif ont annoncé mardi qu’elles avaient estimé le chiffre d’affaires de l’exportation de K-séries en Europe à environ 36,5 milliards de wons. Une somme équivalente à un peu moins de 23 millions d’euros. Lancé en 2010, le « Series Mania » est le plus grand événement du marché des séries de vidéos diffusées sur le Vieux Continent.





Le ministère et l’agence ont animé le pavillon sud-coréen pendant trois jours afin d’aider les sociétés de production à pénétrer le marché européen. Huit entreprises, notamment KBS Media et CJ ENM, y étaient présentes. Le 25 mars, neuf œuvres « made in Korea », dont « Way Back Love », « 24:00 Health Club », « Mrs. Ok Exhibition » ou encore « Connection » ont été exposées et ont tapé dans l’œil des acheteurs européens.