Roy Kim célèbre son 12e printemps de carrière

ⓒ WAKEONE

Quand les sud-Coréens évoquent le printemps, la majorité mentionne les cerisiers en fleurs, mais certains se remémorent les chansons de Roy Kim.





En effet, le chanteur âgé de 31 ans a un lien particulier avec la saison printanière depuis ses débuts en 2013. Après sa victoire dans le télécrochet « Super Star K4 » en 2012, Roy Kim a sorti l’année suivante « Bom Bom Bom » qui a dominé les principaux charts du pays et est devenu un morceau incontournable en cette période. A noter que « bom » en coréen se traduit par « printemps ».





Kim Sang-woo, de son vrai nom, devenu un chanteur-interprète-compositeur émérite au pays du Matin clair, souffle cette année son 12e anniversaire de carrière. Et il est de retour sur le devant de la scène avec son nouveau single « As Is » dévoilé mercredi dernier. Une voix légère accompagnée d’une mélodie joyeuse, le mélange parfait pour contempler la floraison du mois d’avril.