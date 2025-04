Park Hae-joon : « Il semble qu’il existe beaucoup de Gwan-sik dans ce monde »

ⓒ YONHAP News

L’acteur Park Hae-joon, en tête d’affiche du drama Netflix « La vie portera ses fruits » a récemment fait part de son point de vue sur le personnage principal de la série, Yang Gwan-sik, qu’il incarne. Lors d’une rencontre le 1er avril avec des journalistes à Séoul, il a notamment abordé la personnalité de Gwan-sik et la résonnance que ce dernier peut avoir auprès du public.





Park caractérise Gwan-sik comme un « père de famille solide comme le fer ». Malgré la force et la détermination de son personnage, il n’a pas hésité à avouer qu’il n’aspirait pas à ressembler à lui dans la vie réelle. « Gwan-sik est une personne incroyable, et je ne peux pas me comparer à lui », a-t-il déclaré.





Alors que beaucoup de téléspectateurs voient en Gwan-sik, un père qui sacrifie tout pour sa famille, l’acteur de 48 ans n’est pas d’accord. « Gwan-sik a choisi de vivre sa vie en suivant ses désirs. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un sacrifice », a-t-il expliqué. Il a également mentionné que beaucoup de téléspectateurs s’identifiaient à son personnage, surtout ceux qui trouvent que ce dernier ressemble à leur père. « Il me semble qu’il y ait beaucoup de Gwan-sik dans ce monde », a confessé Park.