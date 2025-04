2. La mise en place du gouvernement

Cérémonie de l'établissement du gouvernement de la République de Corée

15 août 1945 – La République de Corée après la libération en 1945

Après la défaite du Japon et la libération, la péninsule coréenne est divisée. Elle est occupée par les forces américaines et soviétiques de part et d’autre du 38e parallèle et un régime militaire est mis en vigueur. En décembre 1945, la Conférence tripartite de Moscou décide de placer la Corée sous tutelle pendant une période maximum de 5 ans.





Pour et contre la tutelle

Le peuple coréen qui attendait avec impatience un gouvernement indépendant après l’indépendance, n’accepte pas cette résolution de mise sous tutelle. Un mouvement d’opposition se répand dans tout le pays. Cependant, les forces de gauche qui s’opposaient initialement à la tutelle, changent de position pour la soutenir, intensifiant ainsi la confrontation entre la gauche et la droite.





L’ONU décide d’organiser des élections législatives seulement en Corée du Sud

A la suite de la décision prise à Moscou, un Comité paritaire américano-soviétique se tient. Mais les deux grands ne parviennent pas à réduire leurs divergences. Finalement, la question de la péninsule coréenne est transférée à l’Organisation des Nations Unies, qui décide de surveiller les élections législatives. Cependant, en raison de l’opposition de la Corée du Nord et de l’Union Soviétique, les élections n’ont eu lieu qu’au Sud.





Les élections législatives du 10 mai et la naissance du gouvernement coréen

Les premières élections législatives au suffrage universel ont lieu le 10 mai 1948. 198 membres de l’Assemblée nationale sont élus. L’Assemblée constituante décide de nommer le pays République de Corée, de promulguer la Constitution et d’élire Syngman Rhee comme président ainsi que Lee Si-young comme vice-président. Le 15 août, la mise en place du gouvernement de la République de Corée est proclamée dans le pays et à l’étranger. Le premier gouvernement de la République de Corée, tant désiré, est enfin né.