J-Hope rencontre la Joconde : une passerelle inattendue entre deux mondes

Quand J-Hope rencontre la Joconde, ça ne peut qu’attirer les regards ! J-Hope, membre du boys-band BTS, s’est récemment invité sur les réseaux sociaux du musée du Louvre. Le musée parisien a en effet proposé à l’artiste sud-coréen de partager son nouveau titre baptisé « MONA LISA » dans le cadre d’une collaboration qui a instantanément fait le buzz à l’échelle mondiale.





Situé au cœur de Paris, le Louvre est l’un des musées les plus visités au monde, aux côtés du British Museum et des Musées du Vatican. Le 25 mars, l’institution a publié une vidéo dans laquelle J-Hope présente « MONA LISA » et décrit la Joconde comme « une source d’inspiration ». La vidéo s’achève, bien sûr, sur une apparition de ce tableau mythique.





Selon l’agence Big Hit Music, cette collaboration est née à l’initiative du musée. Tout est parti d’un commentaire posté par l’établissement sous une photo teaser du single du vocaliste : « Vous parlez de notre Mona Lisa ? ». Ce premier échange a ouvert la voie à un projet commun, concrétisé quelques jours plus tard par le tournage de cette séquence.





Par ailleurs, dévoilé le 21 mars, le single numérique « MONA LISA », inspiré de la toile mondialement connue, est une chanson qui évoque le charme singulier d’une personne, tout en délivrant un message clair : la beauté réside dans ce qui nous rend unique, bien au-delà des apparences.