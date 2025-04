ILLIT explore le goût doux-amer de l’amour avec « Almond Chocolate »

Un an tout juste après ses débuts, ILLIT semble avoir trouvé son propre équilibre entre douceur et mélancolie ! Le girls band célèbre son premier anniversaire avec son nouveau titre « Almond Chocolate », un morceau déjà sur toutes les lèvres.





Première chanson japonaise du groupe, « Almond Chocolate » a été dévoilée le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Elle s’est rapidement hissée sur les classements locaux et a été choisie comme thème principal du film « It Takes More Than a Pretty Face to Fall in Love », une comédie romantique sortie le 7 mars. Dans la foulée de ce succès, les cinq filles en ont récemment révélé une version coréenne.





Le titre capte le frisson des premiers sentiments amoureux, avec une mélodie douce et moelleuse dans une esthétique sonore légère et accessible. Mais derrière cette légèreté, la chanson prend de l’ampleur grâce aux envolées cristallines de Wonhee, qui apportent une touche de nostalgie rétro.





Présenté comme « la benjamine de HYBE » dès ses débuts, le girls band a dû composer avec les attentes aussi bien que la pression. En un an, le groupe s’est pourtant imposé avec une identité musicale unique, façonnée par un univers mêlant légèreté et émotion. Après avoir cartonné avec ses derniers titres « Magnetic » et « Lucky Girl Syndrome », ILLIT revient avec cette nouveauté qui affirme plus que jamais sa signature bien à lui.