Jo Hyun-ah dévoile son nouveau titre en solo « Softly »

Considérée comme l’une des voix féminines les plus fines et touchantes de la scène sud-coréenne, Jo Hyun-ah est revenue en solo avec son nouveau single « Softly ». À travers cette nouveauté, la chanteuse du groupe Urban Zakapa dévoile une facette plus intime de son univers musical, imprégnée de douceur et de souvenirs.





Sorti le 26 mars, « Softly » se détache clairement de l’univers habituel d’Urban Zakapa. Ici, au lieu de la virtuosité démonstrative, l’artiste choisit la retenue et laisse parler une voix plus vraie. Évoquant les souvenirs d’un amour passé, le morceau se déploie comme une scène de film, porté par une mélodie délicate.





Les paroles chargées d’émotion dépeignent quant à elles une relation effacée. La voix de la vocaliste, saluée pour sa sensibilité unique, épouse cette écriture lyrique avec justesse. En optant pour une interprétation sobre et retenue, elle évite toute démonstration superflue, ce qui accentue davantage la sensation de vide.





À noter que ce retour en solo fait suite au succès remarqué de son dernier titre « Give You » révélé en 2024. Entre-temps, Jo a également retrouvé son groupe Urban Zakapa pour une tournée nationale très attendue, la première depuis près de trois ans.