G-Dragon : le roi de la scène entame une tournée mondiale historique

G-Dragon, légende vivante de la K-pop et leader du boys-band BIGBANG, continue de réécrire l’histoire ! Loin de se contenter de sa place au sommet, il repart en tournée asiatique, prêt à électriser les plus grandes scènes du continent.





Pendant cet événement sans précédent, le roi incontesté de la scène va voyager à travers 8 villes d’Asie, avec des concerts dans des salles iconiques comme le Tokyo Dome qu’il retrouve après plus de huit ans, le Kyocera Dome Osaka, ou encore la Philippine Arena.





G-Dragon commencera son tour asiatique avec deux dates exceptionnelles les 10 et 11 mai à Tokyo, avant de conquérir d'autres grandes villes telles que Manille, Osaka, Macao, Taipei, Kuala Lumpur, Jakarta, et Hong Kong. Des dates supplémentaires et des lieux à venir seront bientôt annoncés, ce qui fait grandir encore l’excitation et les attentes des fans à travers le monde.





Pour rappel, en mars dernier, le chanteur a donné le coup d’envoi de son long voyage au Goyang Sports Complex, où tous les billets se sont écoulés en un clin d’œil, prouvant à quel point l’engouement pour son retour est immense.