Kim Eun-jeung ou EJ pour les intimes est une YouTubeuse. Sur sa chaîne, EJ’s Stylishment, elle publie régulièrement des contenus dans lesquels elle dévoile son savoir-faire, acquis tout au long de sa carrière dans le milieu de la mode.





L’amour et la passion pour la mode, comme elle nous l’a raconté dans la première partie de notre entretien, ont commencé dès son enfance et son adolescence passées au Vietnam et en Suisse. Cette semaine, elle revient sur ses débuts en tant qu’éditrice ainsi que sur ses aventures en Chine, à Singapour et enfin à Hong Kong, avant de rentrer définitivement en Corée du Sud.





