TWS : nouveau record de précommandes avec son nouvel album

Le groupe sud-coréen TWS ne cesse de séduire les fans et cela se ressent dans ses ventes d’albums. Leur troisième mini-album « TRY WITH US » a enregistré plus de 555 000 précommandes établissant un nouveau record pour le boys band.





Selon son agence Pledis Entertainment, le distributeur d’albums YG Plus a comptabilisé, au 8 avril, 555 613 précommandes. Le précédent record était de 508 000 exemplaires, atteint avec le deuxième mini-album « SUMMER BEAT! ».





Ce nouvel opus, dont la sortie est prévue pour le 21 avril, promet de transmettre l’énergie forte de la jeunesse à 20 ans. Avec ce projet, TWS semble prêt à franchir un nouveau cap dans sa carrière et à consolider sa place parmi les groupes montants de la scène K-pop.