Jeong Dong-won entame sa dernière tournée en tant qu’adolescent

ⓒ Show Play Entertainment

Le jeune chanteur de trot sud-coréen Jeong Dong-won s’apprête à lancer sa troisième tournée nationale. Intitulée « Jeong Dong-won, Story – 3rd National Tour Concert », elle débutera à Busan les 12 et 13 avril. C’est ce qu’a annoncé son agence Showplay.





Le spectacle d’ouverture se tiendra au BEXCO Auditorium. Il sera ensuite suivi de plusieurs dates à travers le pays : Incheon les 26 et 27 avril, Daegu les 3 et 4 mai, Seongnam les 10 et 11 mai, Suwon, les 24 et 25 mai et enfin Daejeon les 31 mai et 1er juin.





Né en 2007, Jeong, organise cette tournée comme la dernière en tant qu’adolescent. Il prévoit d’y partager les souvenirs et moments marquants de sa jeunesse à travers ses performances.





Pour rappel, Jeong avait crevé l’écran lors de l’émission musicale « Mr. Trot », diffusée en 2020 et qui avait rencontré un énorme succès.