WHIB : les membres se transforment en personnages de jeu vidéo pour « BANG OUT »

Le groupe masculin WHIB a dévoilé mercredi dernier son quatrième single « BANG OUT ». Il contient deux titres : la chanson principale éponyme et « Still typing.. ».





Le premier est un morceau de hip-hop avec notamment des riffs de guitare inspirés du heavy metal. Le second est quant à lui une réinterprétation moderne du genre R&B des années 1980.





Dans le clip de « BANG OUT », les huit garçons se transforment en personnages de jeu vidéo, plongeant les fans dans un univers où réalité et virtualité se confondent. Le concept visuel des membres en motards numériques se veut audacieux et original.





Son agence C-JeS Studio a déclaré que ce single offrirait aux auditeurs une confiance musicale face aux inquiétudes liées à l’avenir et serait une source d’inspiration pour les personnes en quête de réconfort dans un monde incertain.