3. La guerre de Corée

La guerre de Corée

ⓒ KBS

« Annonce spéciale. À l’aube aujourd’hui, les troupes communistes ont lancé une offensive sur l’ensemble du 38e parallèle. »

– journal du 25 juin 1950





L’invasion du Sud par le Nord déclenche la guerre de Corée

En 1948, deux gouvernements sont établis de part et d’autre du 38e parallèle : la République de Corée au Sud et la République populaire démocratique de Corée au Nord. Les tensions idéologiques s’intensifient jusqu’à leur apogée le 25 juin 1950. A l’aube, sans déclaration de guerre, le Nord envahit le Sud. Dépassée en nombre et en équipement, l’armée sud-coréenne ne peut empêcher la chute rapide de Séoul.





Le débarquement d’Incheon renverse la situation

L’ONU qualifie l’offensive nord-coréenne d’acte d’agression et envoie des forces militaires. Début août, les troupes sud-coréennes et onusiennes reculent jusqu’au nord de Daegu, au bord du gouffre. Mais le 15 septembre, le succès du débarquement d’Incheon permet de reprendre Séoul en trois jours. L’armée sud-coréenne et les forces de l’ONU franchissent alors le 38e parallèle et avancent vers le nord.





L’armistice de 1953 : une pause et non la fin

L’hiver 1950 voit l’entrée en guerre de l’armée chinoise, bouleversant à nouveau l’équilibre. Séoul est reprise par le Nord, puis reconquise par le Sud. Le front se stabilise autour de la ligne de démarcation militaire. Les négociations de cessez-le-feu aboutissent à un accord signé le 27 juillet 1953 : l’armistice est déclaré et une zone démilitarisée est instaurée.





Une guerre toujours inachevée

La guerre de Corée a coûté la vie à plusieurs millions de personnes et séparé des dizaines de millions de familles. Elle a ravagé l’économie et les moyens de subsistance. Le plus grand traumatisme qu’elle a laissé est sans doute la division du pays. Pour le peuple coréen, cette guerre n’est toujours pas terminée.