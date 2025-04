Solar revient en solo avec son deuxième single « WANT »

Solar, membre polyvalent du girls band MAMAMOO, est de retour ! Ce 2 avril, elle a fait son comeback avec son nouveau single « WANT », en se glissant dans la peau d’un Cupidon de printemps prêt à souffler un vent de courage sur tous les cœurs hésitants.





Mais ne vous attendez pas à une ballade douce : « WANT » casse les codes du traditionnel « tube de printemps » en imposant un ton percutant. Avec son deuxième single, l’artiste propose ainsi une chanson aussi audacieuse qu’énergique. Cette énergie se reflète jusque dans la production du titre, portée par des cuivres éclatants et la voix puissante de Solar.





Par ailleurs, « WANT » marque le premier single solo de la chanteuse depuis la sortie de son deuxième mini-album « Colors ». Un an plus tard, elle revient avec un morceau qui insuffle un vent de fraîcheur printanière, sans tomber dans les clichés de saison. Avec son énergie lumineuse et sa bonne humeur contagieuse, la star transmet un message réconfortant à ceux qui avaient juste besoin d’un peu de légèreté et de liberté.