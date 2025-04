NCT WISH promet son retour printanier avec « poppop »

NCT WISH ouvre la saison avec énergie et couleur ! Ce printemps, le boys band phénomène s’apprête à injecter une bonne dose de fraîcheur avec son deuxième mini-album « poppop », prévu pour le 14 avril.





Le mini-album comprendra un total de six morceaux aux couleurs variées, dont le titre phare éponyme. Ce dernier se distingue par l’équilibre entre les sons de cloches, les lead synthés scintillants, une ligne de basse profonde et des percussions dynamiques, offrant une expérience d’écoute à la fois ludique et immersive.





La touche de KENZIE, figure incontournable de la scène K-pop, est bien là aussi. La célèbre productrice signe les paroles de cette chanson principale tout en légèreté, qui raconte la joie insouciante d’un jeune couple tout juste formé. Lorsqu’une personne tombe amoureuse, le monde semble se transformer en une scène de dessin animé. Même les rues familières et les paysages quotidiens semblent soudain différents. Dans ce titre, ce sentiment d’émerveillement est raconté comme un véritable conte de fées.





Et ce n’est pas tout ! Le 15 avril, soit le lendemain de la sortie de l’album, les garçons organiseront un événement spécial intitulé « poppop in the bubble » au parc du Clair de Lune (Dalbit Festival Park) à Songdo, dans le sud-ouest de la ville d’Incheon. Pensé comme une extension immersive de leur univers visuel, ce rendez-vous proposera trois sessions au total où les fans pourront découvrir en avant-première la performance live des nouveaux titres et participer à plusieurs programmes interactifs.