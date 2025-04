Jannabi annonce sa tournée nationale 2025

Jannabi invite tous les garçons et les filles à le rejoindre ce printemps ! En effet, le groupe d’indie rock sud-coréen va bientôt remonter sur scène à l’occasion de sa nouvelle tournée nationale intitulée « All Boys and Girls 2025 ». Le groupe se produira à Séoul, les 26 et 27 avril ainsi que les 3 et 4 mai, au Jamsil Indoor Stadium. Il se rendra ensuite à Gwangju les 14 et 15 juin, puis à Daegu les 28 et 29 juin.





À noter que ce retour scénique marque la première série de concerts du groupe depuis sa tournée nationale de septembre dernier. Le boys band prévoit d’interpréter ses titres les plus emblématiques tout en revisitant certains morceaux pour l’occasion. Des visuels soignés viendront enrichir les performances, et chaque spectateur recevra un lightstick officiel en souvenir.





Alors que les beaux jours reviennent, les quatre musiciens nous invitent à célébrer le printemps au rythme de ses mélodies tendres. Laissez-vous porter par la poésie musicale de Jannabi !