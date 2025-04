YoungTak célèbre 20 ans de carrière avec son premier fancon

Les 10 et 11 mai prochains, YoungTak, chanteur de trot sud-coréen reconnu pour ses prestations exceptionnelles, organisera son tout premier fancon à Séoul au Centre des Arts de Donghae de l’université Kwangwoon.





Ce concert sera un moment clé, célébrant à la fois son 20e anniversaire de carrière et le premier anniversaire de son fanclub « YOUNGTAK & BLUES ». Après un an d’existence, ses fans se réuniront pour célébrer une relation unique avec l’artiste et symboliser un nouveau départ.





Réputé pour sa puissance vocale et ses performances mémorables, YoungTak a prévu des moments inédits et des surprises spécialement pensées pour ses admirateurs. Ce rendez-vous, bien plus qu’un spectacle, devrait être une rencontre pleine d’émotions, où il reviendra sur les moments clés de sa carrière, tout en créant de nouveaux souvenirs