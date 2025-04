Voici une excellente nouvelle pour les amateurs ! Kwon Jin-ah, la talentueuse vocaliste sud-coréenne a annoncé qu'elle tiendrait un concert en solo les 10 et 11 mai au Jamsil Indoor Stadium. Cet événement portera le nom de son troisième album complet, « The Dreamest », prévu le 24 avril.





Grâce à sa voix unique et son émotion pure, Kwon Jin-ah a su se bâtir une carrière solide en tant qu’auteure-compositrice-interprète. Lors de ses prochains spectacles, le public pourra découvrir en live pour la première fois les morceaux issus de son nouvel album, et l’artiste partagera sa vision musicale plus mûrie avec ses fans.