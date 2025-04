Netflix : les séries et émissions « made in Korea » cartonnent

ⓒ NETFLIX

Les productions sud-coréennes continuent de s’imposer à l’international, notamment sur Netflix, où ils dominent le classement des contenus télévisées non anglophones.





Le site officiel Netflix Top 10 a annoncé mardi dernier que six des dix programmes non anglophones les plus visionnés entre le 7 et le 13 avril, sont « made in Korea ».





La série « Karma », dans laquelle l’acteur Park Hae-soo performe, pointe à la deuxième position, avec 4,8 millions de vues. Juste derrière à la 3e place arrive la comédie romantique « When Life Gives You Tangerines », avec IU et Park Bo-gum. Elle a comptabilisé 3,7 millions de vues. A noter que ces dernières sont mesurées par le temps de visionnage divisé par la durée de l’œuvre.





Concernant les contenus de divertissement, l’émission « Kian’s Bizarre B&B », où l’on retrouve notamment Kian84, manhwaga sud-coréen et Jin de BTS, figue au 6e rang avec 2 millions de vues. Arrive ensuite à la 7e position « Weak Hero Class 1 » avec 1,8 million de vues. Deux autres séries sud-coréennes complètent le top 10 : « Friendly Rivalry », 9e et « Wise Resident Life », 10e.





Le haut du podium est occupé par la série espagnole « El Jardinero », avec 7,7 millions de vues.