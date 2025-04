Cinéma : Park Eun-bin célèbre ses 30 ans de carrière

ⓒ Namooactors Entertainment

L’actrice Park Eun-bin fête déjà ses 30 ans de carrière, à seulement 32 ans. Révélée dès son plus jeune âge, elle a depuis enchaîné des rôles atypiques. Et avec « Hyper Knife », nouvelle série Disney+, elle ajoute à sa corde un nouvel arc, en incarnant une brillante chirurgienne et tueuse en série.





Park a confié à Yonhap mardi dernier avoir été attiré par ce rôle totalement à l’opposé de ses précédents. « Pour mon dernier rôle, j’incarnais une chanteuse lumineuse, dans « La Diva naufragée ». J’ai senti le besoin de me plonger dans quelque chose de plus sombre et complexe ».





Son rôle de chirurgienne capable de sauver ou de tuer lui a tout de suite plu. Dans « Hyper Knife », elle interprète ainsi Jung Se-ok, une tueuse froide et méthodique, dotée d’une intelligence rare. Cette personnalité contrebalance avec ses colères incohérentes et ses caprices d’enfants.





Park Eun-bin revient donc sur le devant de la scène pour ses 30 ans de carrière avec un rôle jamais exploité auparavant. « Hyper Knife » est disponible depuis le 19 mars dernier sur la plateforme de vidéo à la demande Disney+.