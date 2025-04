UNIS revient avec un nouvel album plein de peps

ⓒ F&F Entertainment

UNIS signe son retour avec son deuxième mini-album, intitulé « SWICY ».





Révélé dans l’émission Universe Ticket diffusée fin 2023 sur SBS, le groupe féminin multinational est composé de huit membres : les sud-Coréennes, Hyeonju, Yunha, Yoona et Seowon, les Japonaises, Nana et Kotoko et les Philippines, Gehlee et Elisia.





Son premier opus, « WE UNIS » avait posé les bases de leur univers frais et atypiques. Un an plus tard, le girls band confirme son identité propre avec « SWICY », contraction de « sweet » (sucré) et « spicy » (épicé), mélangeant douceur et peps.





Le mini-album comprend cinq titres : « From a seed called ‘Hey, what’s up?’ », « SWICY », « DDANG! », « Good Feeling » et « Spring rain ».