JUNNY revient avec son nouveau single « 96 »

Le 7 avril, le chanteur sud-coréen JUNNY a levé le voile sur « 96 », un single aux accents personnels, directement inspiré de son année de naissance. À travers ce projet, l’artiste raconte ce qu’il a traversé, avec le désir profond de toucher celles et ceux qui ont vécu des choses similaires.





Dix mois après avoir publié son EP « dopamine », JUNNY est revenu avec une palette musicale plus mûre. Le morceau principal, « POV », résume les émotions qui l’ont habité entre l’enfance et l’âge adulte. Il y pose donc un regard plus intime, marqué par la tension entre la légèreté des débuts et le poids des responsabilités.





Une autre piste de ce disque, « call my name », est quant à elle une ballade romantique qui adopte un ton à la fois direct et universel. Dans ce titre, le vocaliste exprime un attachement sans réserve, prêt à tout donner par amour, tout en explorant les élans d’un amour inconditionnel.





S’il est déjà reconnu pour son talent de compositeur dans l’univers K-pop, JUNNY s’impose peu à peu comme interprète. Plus tôt cette année, sa chanson « Lonely Lover » en collaboration avec Pink Sweat$, figure de la soul américaine, et Vedo, célèbre chanteur R&B, avait retenu l’attention du prestigieux magazine américain Forbes, qui l’avait classée parmi les collaborations K-pop les plus marquantes de janvier.