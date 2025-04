Moon Sua et Siyoon de Billlie entament un nouveau chapitre en duo

Le 7 avril dernier, Moon Sua et Siyoon, les deux rappeuses du girls band Billlie, ont uni leurs forces pour former un duo audacieux. Avec leur premier single numérique intitulé « SNAP (feat. sokodomo) », elles ont lancé une nouvelle aventure musicale qui tranche avec l’univers habituel de leur groupe. Ce projet, fruit d’une complicité forgée depuis leurs années de formation, donne enfin vie à un rêve qu’elles nourrissaient depuis longtemps.





Porté par une base de drill sombre et de rythmes électro-pop minimalistes, « SNAP » donne naissance à un genre hybride audacieux qu’elles qualifient d’« hyper hip-hop ». Et cette fois, leur regard se tourne vers l’intérieur : les doutes, les petites voix qui murmurent, et cette enquête de soi. Pour donner encore plus d’écho à cette introspection, elles ont fait appel au talentueux rappeur sud-coréen sokodomo, dont la patte contemporaine vient secouer le morceau avec fraîcheur et finesse.





Mais l’audace de ce nouveau projet ne s’arrête pas à la musique. Le duo a pensé jusqu’au moindre détail visuel : avec leurs tenues sombres et leurs masques métalliques, elles ont imposé un style surnommé « fencing-core », mêlant l’univers de l’escrime à une esthétique futuriste et tranchée.





Ce mélange de sons percutants et d’images fortes n’a pas tardé à faire effet. Dès sa sortie, « SNAP » s’est hissé dans le classement de Melon, et son clip vidéo a franchi le cap du million de vues sur YouTube en moins de six heures.