4. L’éducation en Corée

Les parents qui n'avaient pas pu acquérir les compétences de base en lecture et en écriture de la langue coréenne durant l'occupation japonaise se sont battus pour que leurs enfants ne connaissent pas le même destin. Un combat également mené par le gouvernement qui, conscient de l'importance de l'éducation, a inscrit ce sujet comme priorité dans la Constitution et a promulgué la loi sur l'instruction. Laquelle prévoit le caractère obligatoire de l'enseignement primaire. Le 1er juin 1950, l'enseignement obligatoire a été mis en place sur l'ensemble du territoire.

La guerre n'a en rien entamé l'enthousiasme des habitants de la Corée du Sud pour l'éducation. Pendant le conflit, des écoles ont été ouvertes et des universités ont été créées. De son côté, le gouvernement a mené des discussions sur les normes de l'enseignement secondaire et a introduit le système 6-3-3-4.

L’éducation obligatoire s’étend

En 1954, après la signature de l'armistice, l'instauration de l'enseignement primaire obligatoire pour les nouveaux élèves a été mise en œuvre, et en 1959, plus de 95 % des enfants en âge d'être scolarisés avaient rejoint les bancs de l'école dans tout le pays. En 1984, l'enseignement secondaire de premier cycle est devenu obligatoire. Il deviendra gratuit vingt ans plus tard. Ainsi, en peu de temps, la Corée est parvenue à universaliser l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que supérieur, un exploit sans précédent dans le monde.





L'éducation propulse la Corée sur la scène internationale

Grâce à l'engagement exceptionnel de la nation pour l'éducation, à l'investissement du gouvernement et au soutien actif de la société dans son ensemble, la Corée a connu une croissance remarquable dans le domaine de l’instruction, qui est devenue le moteur de sa réussite économique et technologique.