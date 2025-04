Jung Seungwon organise son premier concert exclusif en mai

Envie d’une ballade douce pour accompagner les beaux jours ? Jung Seungwon a ce qu’il faut : une soirée printanière riche en émotion, où sa voix de velours saura faire vibrer le public pour son tout premier concert exclusif.





Le chanteur donne donc rendez-vous à ses fans les 10 et 11 mai prochains au Shinhan Card SOL Pay Square Live Hall à Séoul, pour sa première représentation en solo intitulée « 2025 1st Concert in Seoul JUNG SEUNGWON ».





Le programme s’annonce printanier et romantique : des ballades, ses hits et bien sûr son dernier single « I mean, I love you ». Ses fans retrouveront la douceur de sa voix, mais aussi sa façon unique de transmettre l’émotion.





Depuis sa victoire dans l’émission « Phantom Singer 4 », il a su séduire le public par sa tessiture impressionnante et l’élégance de son interprétation. Sur scène, il promet de livrer une prestation à la hauteur de cette réputation qui ne cesse de grandir.