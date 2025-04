ILLIT fête son premier anniversaire avec son fancon

Pour fêter son tout premier anniversaire, le girls band phénomène ILLIT organise une série de fancon baptisée « 2025 ILLIT GLITTER DAY », avec des escales en Corée du Sud et au Japon.





Les 7 et 8 juin, les cinq membres se produiront à l’Olympic Hall de Séoul, avant de poursuivre leur tournée au Pia Arena MM de Yokohama les 10 et 11 août, puis à l’Osaka-jō Hall d’Osaka les 3 et 4 septembre. À chaque date, leur énergie contagieuse promet de faire vibrer la salle.





Depuis leurs débuts en mars 2024, les rookies enchaînent les succès sans lever le pied. Leur tout premier titre, « Magnetic », les a propulsées dans des classements prestigieux comme le Billboard Hot 100 et l’Official Singles Chart. Ce n’était qu’un début. Avec « Cherish », « Almond Chocolate » et d’autres morceaux dansants ou tendres, le groupe a su élargir encore son public.





Selon leur agence BELIFT LAB, les membres travaillent d’arrache-pied pour offrir à leurs GLLITs adorés des retrouvailles à la hauteur de leurs attentes. Ce n’est donc pas qu’un concert : c’est une déclaration d’amour.