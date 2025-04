Jannabi et Karina d’aespa collaborent sur le titre « In the Name of Love! »

ⓒ PEPONI MUSIC, SM Entertainment

Le groupe sud-coréen Jannabi a dévoilé un aperçu de son prochain retour. Et cela s’annonce mémorable. Le 21 avril, le boys-band a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo teaser révélant la chanson-titre de leur quatrième album « Sound of Music pt.1 », dont la sortie est prévue pour le 28 avril.





Intitulé « In the Name of Love! », ce morceau est né d’une collaboration inattendue mais prometteuse avec Karina, membre du groupe féminin aespa. La vidéo, dans laquelle des pétales de roses tombent sous un ciel nocturne étoilé, dégage une atmosphère onirique et brouille les frontières entre fantaisie et réalité.





Cette chanson combine à merveille la sensibilité musicale de Jannabi et la voix cristalline mais affirmée de Karina.





La participation surprise de la membre d’aespa a été accueillie positivement par les fans. Même si les genres musicaux des deux artistes semblent éloignés, leur différence rend cette collaboration intrigante.