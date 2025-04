K-Drama : Lee Jun-young et Jeong Eun-ji en tête d’affiche de « 24-Hour Fitness Club »

ⓒ KBS

Le tout nouveau drama de la KBS, « 24-Hour Fitness Club » sera diffusé à partir du 30 avril sur la chaîne KBS2. Cette série promet de mêler humour, émotions et remise en forme dans un centre de sport ouvert toute l’année. Prévus les mercredis et jeudis, les épisodes mettront en lumière la transformation physique et personnelle des personnages.





On retrouve notamment à l’affiche Lee Jun-young dans le rôle de Do Hyun-jung, un directeur de salle fanatique de la santé, et Jeong Eun-ji dans celui de Lee Mi-ran, une débutante en quête de confiance. Leur rencontre crée une alchimie unique.





« 24-Hour Fitness Club » ne montre pas seulement les transformations physiques. La série souhaite également aborder les évolution émotionnelles et mentales que peut provoquer la pratique du sport. D’accro au sport comme Hyun-jung ou totalement novice comme Mi-ran, tous les profils sont représentés dans cette comédie.