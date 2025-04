« Cinéma & Son » : les coulisses du BISFF 2025 avec Alaric Hamacher

Du 24 au 29 avril 2025, Busan accueille la 42e édition de son festival international du court métrage (BISFF) sous le thème « Cinéma & Son ». Véritable carrefour mondial du film court, l’événement célèbre la richesse du format à travers des œuvres venues des quatre coins du monde.





Cette année, un film français, un documentaire mexicain sur l’histoire coréenne et une production colombienne — le pays invité pour la première fois — ont marqué l’ouverture. Le BISFF innove également avec la section « Beyond », dédiée aux nouvelles formes de narration immersive (XR, VR, 3D). Entre art et technologie, le festival repousse les limites de l’expérience cinématographique.









Pour mieux comprendre l’esprit de cette édition 2025, nous avons donné la parole à Alaric Hamacher, l’un des programmateurs internationaux du BISFF.