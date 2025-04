K-pop & séries : qui sera la nouvelle reine des bandes-son ?

Autrefois dominées par des voix emblématiques de la ballade, les bandes-son de séries accueillent aujourd’hui des chanteuses issues de la K-pop, qui y apportent un souffle nouveau. Ahn Yu-jin d’IVE, Minnie de (G)I-DLE, Winter d’aespa, Isa de STAYC, et encore Yuju de GFriend s’invitent avec justesse dans l’univers émotionnel des dramas, donnant à chaque scène une intensité particulière.





Tout d’abord, Ahn Yu-jin s’illustre pour la première fois dans l’univers télévisuel avec « Sunny Day », un morceau lumineux qui s’intègre parfaitement à la bande-son de « Resident Playbook », un drama à succès actuellement diffusé sur la chaîne sud-coréenne tvN. Dévoilée le 13 avril, la chanson accompagne le récit de jeunes internes en médecine tout en accentuant les scènes de tension ou de tendresse. Winter et Minnie ont elles aussi apporté chacune une sensibilité unique à cette production, contribuant à étoffer une sélection musicale particulièrement attendue.





ISA, membre de STAYC, a quant à elle fait ses débuts en solo à travers « Trace of Stars », dévoilé dans la série « Crushology 101 » diffusée sur MBC. De son côté, Yuju a revisité un classique de son propre répertoire : « Spring is Gone by Chance », ballade sortie il y a dix ans, est réapparue dans une version revisitée au sein de la série originale de la plateforme TVING, « Way Back Love ».