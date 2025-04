UNIS : retour de l’icône de la génération Z

Considéré comme une figure montante de la génération Z, le girls band sud-coréen UNIS a signé son premier retour de l’année avec son mini-album. Intitulé « SWICY », contraction de « sweet » et « spicy », ce nouvel opus a été dévoilé le 15 avril, marquant le comeback d’UNIS sur le devant de la scène.





Après leur premier single « Curious » sorti en août dernier, les huit membres sont revenus avec cinq titres inédits qui se distinguent par une énergie éclatante. De la chanson phare éponyme « SWICY » à « From a seed called ‘Hey, what’s up?’ », en passant par « DDANG ! », « Good Feeling » et « Spring rain », le disque offre une palette musicale pleine de fraîcheur, fidèle à l’énergie de la Gen Z.





Depuis ses débuts, le groupe a toujours su jouer avec les codes, cultivant un équilibre subtil entre audace et légèreté. Après avoir exploré une esthétique kitsch assumée et revendiqué avec panache et la confiance propre à sa génération dans des titres comme « SUPERWOMAN » et « Curious », UNIS opte cette fois pour une expression plus spontanée et naturelle, qui reflète une sensibilité propre à l’âge des filles, entre 14 et 23 ans. Ce nouveau projet ouvre donc une phase plus lumineuse et plus directe, tout en conservant la signature des filles.