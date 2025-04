BEAST renaît : le come-back émouvant de la légende de la K-pop

Neuf ans après leur dernier album sous le nom de BEAST, les quatre membres de Highlight, Yoon Doo-joon, Yang Yo-seob, Lee Gi-kwang et Son Dong-woon, ont annoncé leur retour sous leur nom d’origine. Le 28 avril prochain, ils dévoileront leur nouveau mini-album, cette fois signé BEAST, une première depuis 2016.





Ce quatuor formé en 2009, qui a marqué l’âge d’or de la K-pop avec ses hits comme « Fiction », « Shock », et encore « On Rainy Days », entame ainsi une nouvelle phase de sa carrière, en reprenant l’identité qui l’a fait connaître. Pour rappel, après son départ de Cube Entertainment en 2016, le groupe avait poursuivi son aventure sous le nom de Highlight, au sein de son propre label Around US.





Mais tout a changé l’an dernier, lorsque le boys band a trouvé un accord avec son ancienne agence sur l’usage du nom BEAST. Depuis, ils ont enfin pu le reprendre, pour le plus grand bonheur des fans et l’émotion autour de ce retour qui ne cesse de grandir.





Le 16 avril, les membres ont levé le voile sur « Endless Ending », un titre pré-sortie de leur nouvel opus baptisé « From Real to Surreal ». Leur agence l’a présenté comme une manière de renouer avec leur histoire et de retracer, aux côtés de leurs fans, le chemin parcouru depuis leurs débuts.