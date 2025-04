5. La radiodiffusion en Corée

L'évolution de la radio

L’apparition de la télévision fait craindre une baisse d’intérêt du public pour la radio, mais, avec la démocratisation de l'automobile, beaucoup prennent l'habitude de s’informer des conditions routières derrière leur volant. Plus tard, les stations de radio se mettent à proposer des programmes en direct vidéo : c’est le début de la radio filmée. Le média ne cesse d’avancer avec son époque et de s’adapter aux progrès technologiques. Aujourd’hui, il est possible d’écouter et de visionner ses émissions préférées sur son smartphone. Le métier d’animateur est lui aussi impacté par les avancées en matière d’intelligence artificielle.