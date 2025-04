Tiffany Young organise son fancon à Séoul

Membre du légendaire groupe féminin Girls' Generation, Tiffany Young a brillamment élargi son champ d’activité ces dernières années. Loin de se limiter à la scène K-pop, elle s’est imposée comme une artiste complète, aussi à l’aise sous les projecteurs des comédies musicales que devant la caméra. Nous avons notamment pu la voir dans le rôle de Roxie Hart dans la version coréenne de « Chicago », puis dans les séries télévisées comme « Reborn Rich » ou « Uncle Samsik ».





Et le 3 mai prochain, Tiffany Young va enfin revenir sur scène en tant que chanteuse pour retrouver ses fans sud-coréens. Son prochain fancon intitulé « TIFFANY YOUNG 2025 FAN-CONCERT TOUR [Here for You] IN SEOUL » aura lieu au Myunghwa Live Hall à Séoul. Ce rendez-vous marquera son premier concert solo au pays depuis « Open Hearts Eve » en 2019, une attente de six ans pour ses admirateurs locaux.





Lancée en mars dernier, sa tournée « Here for You » a déjà réuni ses fans à Ho Chi Minh, Taipei et Bangkok. Lors de ces spectacles, l’artiste polyvalente a pris le temps de répondre aux questions des personnes présentes, de réaliser leurs souhaits et de partager des moments légers à travers des jeux. Et pour surprendre encore un peu plus, elle a même glissé quelques morceaux de la comédie musicale « Chicago » dans sa setlist, une première pour ses adeptes.