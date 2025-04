Avec son style acidulé et son imaginaire résolument kitsch, YENA est devenue l’une des artistes les plus chéries de la génération Z. Depuis ses débuts en solo en 2022, elle se fait remarquer avec ses concepts colorés, ses mélodies accrocheuses et son énergie vive.





Et voici une excellente nouvelle pour ses fans taïwanais. Le 24 mai, elle donnera un concert sous le titre « A Journey to Remember », sur la scène du LEGACY TERA à Taipei. Ce spectacle s’inscrit dans sa première tournée solo, qui l’a déjà menée à Séoul, Osaka et Tokyo. Au Japon, toutes les dates se sont jouées à guichets fermés.





Toujours active, YENA continue de briller sur scène comme à l’écran. Elle incarne actuellement Goo Won-hee dans la série « Villains Everywhere ». Elle est aussi attendue au KCON JAPAN 2025, prévu du 9 au 11 mai au Makuhari Messe de Chiba.