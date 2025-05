FIFTY FIFTY dévoile son 3e mini-album « Day & Night »

ⓒ ATTRAKT

Le groupe féminin sud-coréen FIFTY FIFTY a dévoilé lundi son troisième mini-album, intitulé « Day & Night ». C’est ce qu’a annoncé le même jour son agence ATTRAKT.





Composé de six titres, le disque explore deux ambiances opposées, le jour et la nuit, traduction en français du nom de l’album. Les cinq filles les relient avec harmonie à travers des sonorités et des émotions variées.





Les deux morceaux principaux, « Pookie » et « Midnight Special », incarnent avec exactitude ce contraste. Le premier plonge les auditeurs dans une atmosphère légère et innocente alors que le deuxième propose une énergie plus audacieuse et sophistiquée.





Selon ATTRAKT, « Day & Night » raconte le parcours des cinq jeunes membres, qui en sortant de leur zone de confort, affrontent leurs peurs, les doutes et la quête de soi.